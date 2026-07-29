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29 июля, 16:27

Общество

Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за сильного дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и Московской области до утра четверга, 30 июля, будет действовать желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение будет действовать с 18:00 29 июля до 09:00 30 июля.

"Предстоящим вечером и ночью в Москве и Подмосковье ожидается дождь, в отдельных районах сильный", – отметил представитель организации.

Власти Москвы также призвали горожан быть внимательными на улице в непогоду. При дожде, грозе и усилении ветра не рекомендуется укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили.

При этом уже в ближайшие выходные, 1 и 2 августа, в столичный регион придет летняя погода. По прогнозам синоптиков, в субботу осадков не ожидается, воздух прогреется до плюс 28–30 градусов в Москве и до плюс 25–30 градусов по области. В воскресенье возможен небольшой дождь, но жара сохранится. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 26–31 градуса.

Ранее в МЧС Москвы предупреждали, что с 18:00 29 июля до 09:00 30 июля в отдельных районах столицы ожидаются ливень, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду. Также сообщалось, что в России существенно увеличивается число опасных погодных явлений из-за изменения климата.

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