Автофестиваль "ПроДвижение-2026" пройдет на ВДНХ с 30 июля по 2 августа

Фото: пресс-служба ВДНХ

Автомобильный фестиваль "ПроДвижение-2026" пройдет на ВДНХ с 30 июля по 2 августа. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В прошлом году мероприятие собрало 270 тысяч посетителей и стало самым массовым событием лета на ВДНХ. В 2026-м фестиваль продлится целых четыре дня. На территории от арки главного входа до Нальчикского сквера разместят свыше 300 автомобилей: отечественные и зарубежные исторические модели, редкие суперкары, старинные микроавтобусы и модели машин будущего.

На Октябрьской площади 1 и 2 августа пройдут показательные заезды по дрифту и стантрайдингу с участием знаменитых спортивных команд и ведущих мотоциклистов. В эти же дни на площади Промышленности можно будет увидеть парад ретроавтомобилей.

У павильона № 1 "Центральный" все четыре дня будут проходить презентации новинок автопрома: свои модели представят Aurus, "Волга" и "Атом". Широкая публика увидит их впервые. Кроме того, 30 июля компания Rox объявит о запуске производства на заводе "Автотор" в Калининграде.

Для поклонников нестандартных модификаций заработает площадка "Кастомпортал" с 12 автомобилями первой половины XX века и 20 улученными мотоциклами XXI века. Самым ярким событием станет парад необычной техники 31 июля. Гости увидят хот-роды, кастом-мотоциклы и эксклюзивные велосипеды.

Вдоль Центральной аллеи на специальных подиумах выставят эксклюзивные модели, в том числе "Москвич-408 "Турист" с открытым верхом, концепт-кар "Молния", самодельный автомобиль "Юна" и гоночный прототип Lada Revolution. В зоне "Аллея будущего" покажут разработки, которые выйдут на дороги через 5–15 лет. Это, например, автономный грузовой тягач Navio L5, образец беспилотной техники "ЭвоКарго" и концепт-кар "Колибри".

Между памятником Владимиру Ленину и павильоном "Центральный" разместятся 10 уникальных зарубежных автомобилей. Среди них – Ford Mustang Eleanor из фильма "Угнать за 60 секунд" и Ford Anglia из саги о Гарри Поттере. У арки южного входа 1 и 2 августа встретятся коллекционеры и владельцы эксклюзивных машин – каждый день будут представлять по 50 редких авто.

В год 65-летия покорения космоса на фестивале установят зону, посвященную Юрию Гагарину. Возле павильона Республики Узбекистан разместят фотовыставку и автомобили, которые имели отношение к жизни знаменитого космонавта. Рядом можно будет увидеть экспозиции к 80-летию "Москвича", 70-летию 21-й "Волги" и 60-летию Волжского автозавода.

Для детей подготовят специальные зоны с авторалли, мастер-классами и настольными играми. Также в программе – заключительный этап Кубка Москвы по историческому ралли, в котором примут участие 100 экипажей на машинах 1930–1980-х годов.

Гастрономическая программа запланирована на 1 августа. В "Доме российской кухни" команда проекта "Гастрономическая карта России" проведет мастер-классы по приготовлению блюд и дегустации. А по кодовому слову "ПроДвижение-2026" более чем в 25 точках ВДНХ все дни можно будет получить скидку 10% на еду и напитки.

Музыкальная программа включает выступления кавер-групп The Kitchers и The Party Band, хедлайнера TMNV 1 августа. 2 числа пройдет российско-китайский рок-фестиваль НАМИ, в котором примут участие группы "Слот", "Фиенд", "Города" и китайские исполнители "Космический гость" и Erguna Band. 1–2 августа в Зеленом театре состоится Всероссийский фестиваль советской песни "Голоса наследников".

Вход на фестиваль свободный, а посещение мероприятий в Зеленом театре будет осуществляться по билетам. Полная программа опубликована на сайте ВДНХ.

Ранее сообщалось, что в рамках "Лета в Москве" в "Лужниках" пройдет спортивный фестиваль. В Южном спортивном центре оборудуют несколько тематических локаций, которые будут открыты с 1 августа по 6 сентября.

Например, в пляжной зоне обустроят речную аллею – водный маршрут длиной 80 метров для катания на сапбордах. Там же заработает пункт проката. Для семейного отдыха будет фудкорт и пляжная зона, а также каток и выступления по гидрофлаю.

