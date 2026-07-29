В ТРЦ "Павелецкая Плаза" эвакуируют сотрудников и посетителей

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В центре Москвы эвакуируют посетителей и сотрудников торгового центра "Павелецкая Плаза", передает ТАСС.

В ТРЦ прозвучало объявление, в котором всех попросили покинуть здание через все возможные выходы в кратчайшее время. При этом причина эвакуации не уточняется.

Ранее во Внуково сработала пожарная сигнализация, после чего из аэропорта вывели людей, поскольку безопасность граждан является приоритетом. Вместе с этим прибыл расчет СПАСОП, который обнаружил задымление в одном из кафе. Тем не менее факт горения подтвержден не был.

Поскольку отсутствовала угроза возгорания, через 50 минут после эвакуации пассажирам и сотрудникам разрешили вернуться в терминал. Однако заведение будет закрыто на неопределенный срок для проверки.

