29 июля, 19:01Происшествия
В ТРЦ "Павелецкая Плаза" эвакуируют сотрудников и посетителей
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
В центре Москвы эвакуируют посетителей и сотрудников торгового центра "Павелецкая Плаза", передает ТАСС.
В ТРЦ прозвучало объявление, в котором всех попросили покинуть здание через все возможные выходы в кратчайшее время. При этом причина эвакуации не уточняется.
Ранее во Внуково сработала пожарная сигнализация, после чего из аэропорта вывели людей, поскольку безопасность граждан является приоритетом. Вместе с этим прибыл расчет СПАСОП, который обнаружил задымление в одном из кафе. Тем не менее факт горения подтвержден не был.
Поскольку отсутствовала угроза возгорания, через 50 минут после эвакуации пассажирам и сотрудникам разрешили вернуться в терминал. Однако заведение будет закрыто на неопределенный срок для проверки.