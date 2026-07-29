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29 июля, 18:56

Шоу-бизнес

Прокурор запросила 3,5 года колонии для блогера Сони Мармеладовой

Фото: телеграм-канал "Дневник Сони Мармеладовой"

Прокурор в Мещанском районном суде столицы попросила приговорить блогера Соню Мармеладову (настоящее имя – Софья Вершинина. – Прим. ред.) к 3,5 года колонии общего режима по делу о распространении порнографии. Об этом сообщает Агентство "Москва" из зала суда.

Кроме того, гособвинение требует запретить ей администрировать интернет-ресурсы в течение 4 лет.

Сторона защиты, в свою очередь, попросила назначить блогеру условное наказание. Сама девушка раскаялась в содеянном. Приговор огласят 31 июля.

О задержании Сони Мармеладовой стало известно 28 июля. По данным следствия, за год она заработала свыше 30 миллионов рублей за счет продажи откровенных фото и видео.

В ходе допроса девушка рассказала, что переехала в Москву в 2022 году. По данным СМИ, сначала она занималась проституцией, а затем перешла к продаже контента в интернете.

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