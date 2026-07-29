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29 июля, 21:20

Происшествия

Беспилотник атаковал американский танкер-хранилище СПГ в Египте

Фото: 123RF.com/sommersby

Беспилотник нанес удар по американскому плавучему хранилищу сжиженного природного газа в средиземноморском порту Думьят в Египте, сообщает Reuters со ссылкой на британскую компанию по управлению морскими рисками Ambrey.

Отмечается, что в судно попал как минимум один беспилотник. После атаки в порту произошли взрывы. Британская компания Inchcape уточнила, что в Думьяте загорелись два газовоза. Их переместили за пределы портовой зоны, экипаж эвакуировали.

Атакованное судно принадлежит США и ходит под флагом Маршалловых Островов. По данным СМИ, под удар попал танкер Energos Winter. Кроме того, огонь с газовоза перекинулся на другое судно – Gaslog Salem.

Согласно данным сайтов Marine Optima и Marine Traffic, Energos Winter сейчас находится в Думьяте под флагом Маршалловых Островов, его летняя грузоподъемность превышает 80 тысяч тонн.

В министерстве энергетики Египта заявили, что при пожаре в порту никто не пострадал. Ответственность за удар пока никто на себя не взял.

Ранее над нейтральными водами Черного моря был зафиксирован полет стратегического разведывательного беспилотника НАТО – Northrop Grumman RQ‑4D Phoenix. Аппарат стартовал с военной базы Сигонелла, расположенной на Сицилии. В ходе полета дрон не вторгался в воздушное пространство прибрежных государств, за исключением Болгарии.

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