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29 июля, 23:36

Политика

Трамп заявил, что призвал Зеленского завершить войну

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским настаивал на необходимости прекращения боевых действий. Об этом Трамп рассказал журналистам в Белом доме.

"Мне бы хотелось, чтобы он завершил войну. Я сказал ему: "Я хочу закончить войну", – заявил Трамп, отвечая на вопросы прессы.

Лидер США добавил, что поддерживает хорошие отношения как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским.

Встреча Зеленского с Трампом состоялась в Белом доме 28 июля и продолжалась около часа. Со стороны США в переговорах приняли участие шеф Пентагона Пит Хегсет, глава американского минфина Скотт Бессент, госсекретарь США Марко Рубио и другие чиновники.

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) также сообщил о продуктивной встрече украинской и американской делегаций. По его словам, стороны договорились активизировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине на всех уровнях.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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