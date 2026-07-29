29 июля, 23:53Происшествия
Истребитель F-16 разбился на Украине при выполнении боевого задания
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На Украине потерпел крушение истребитель F-16, пилот успел катапультироваться. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Инцидент произошел 29 июля во время выполнения боевого задания. Связь с самолетом была потеряна, на борту возникла нештатная ситуация, в результате чего летчик катапультироваться. Его доставили в медицинское учреждение для обследования.
На месте падения самолета работают специалисты и правоохранители. Жертв среди мирного населения и разрушений на земле нет. Причины происшествия устанавливаются.
В сентябре прошлого года самолет Су-27 ВСУ потерпел крушение на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Крушение произошло во время выполнения боевого задания. В результате погиб летчик.
В июле того же года истребитель Mirage 2000 ВСУ разбился в Волынской области во время выполнения полетного задания. По предварительной информации, произошел отказ техники. При этом пилот успел катапультироваться.