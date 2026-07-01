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01 июля, 22:55

Происшествия

Вертолет ВМС США совершил аварийную посадку в Аравийском море

Фото: Getty Images/U.S. Navy

Американский военный вертолет MH-60S Sea Hawk совершил аварийную посадку в водах Аравийского моря. Об этом сообщает пресс-служба Пятого флота ВМС США в соцсети X.

Инцидент произошел в среду, 1 июля, около 10:30 по московскому времени. Вертолет входит в авианосную группу George H.W. Bush.

Три из четырех членов экипажа были найдены, они находятся в стабильном состоянии. Еще один член экипажа до сих пор числится пропавшим без вести.

"Нет никаких указаний на то, что аварийная ситуация была вызвана враждебными действиями", – говорится в сообщении военных.

При этом информации о причине инцидента пока не приводится.

Ранее вертолет саудовской нефтяной компании Saudi Aramco разбился в городе Рас-Таннура на востоке страны. В результате погибли как минимум 14 человек. Отмечается, что компетентные органы организовали расследование авиакатастрофы.

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