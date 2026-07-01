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01 июля, 23:20

Происшествия

СК установил, что напавшие на сотрудника ДПС в Москве причастны к вымогательству

Фото: МАХ/"Столичный СК"

Следователи установили причастность к инсценировке ДТП и вымогательству молодых людей, арестованных за нападение на сотрудника ДПС в Москве. Также была задержана их 16-летняя соучастница, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители выяснили, что перед нападением на полицейского подозреваемые инсценировали аварию и под угрозой вызова ДПС потребовали от потерпевшего 10 тысяч рублей.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. 16‑летняя соучастница доставлена в подразделение СК для проведения следственных действий.

Инцидент произошел 28 июня. Двое мужчин напали на инспектора, прибывшего на улицу Маросейку по вызову о ДТП. Они применили к нему насилие, оскорбили и сорвали с форменного обмундирования видеорегистратор.

Задержать нападавших удалось в Подмосковье. По данным СМИ, фигуранты были автоподставщиками, которые пытались инсценировать ДТП в центре Москвы, однако их жертва вызвала полицию.

Позже Басманный суд Москвы арестовал на два месяца россиянина Давида Черноусова, обвиняемого в нападении на сотрудника ДПС.

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