01 июля, 23:20Происшествия
СК установил, что напавшие на сотрудника ДПС в Москве причастны к вымогательству
Фото: МАХ/"Столичный СК"
Следователи установили причастность к инсценировке ДТП и вымогательству молодых людей, арестованных за нападение на сотрудника ДПС в Москве. Также была задержана их 16-летняя соучастница, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители выяснили, что перед нападением на полицейского подозреваемые инсценировали аварию и под угрозой вызова ДПС потребовали от потерпевшего 10 тысяч рублей.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. 16‑летняя соучастница доставлена в подразделение СК для проведения следственных действий.
Инцидент произошел 28 июня. Двое мужчин напали на инспектора, прибывшего на улицу Маросейку по вызову о ДТП. Они применили к нему насилие, оскорбили и сорвали с форменного обмундирования видеорегистратор.
Задержать нападавших удалось в Подмосковье. По данным СМИ, фигуранты были автоподставщиками, которые пытались инсценировать ДТП в центре Москвы, однако их жертва вызвала полицию.
Позже Басманный суд Москвы арестовал на два месяца россиянина Давида Черноусова, обвиняемого в нападении на сотрудника ДПС.