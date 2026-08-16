16 августа, 11:52Происшествия
Обломки БПЛА упали у дома в Нижегородской области
Фото: 123RF.com/sherbakvolodymir
Обломки дрона упали у жилого дома в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщил глава города Михаил Клинков в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел в ночь на 16 августа в районе улицы Черняховского. В результате были повреждены машины и остекление в доме, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы.
Клинков попросил жителей не распространять фото и видео с места событий, подчеркнув, что такие публикации помогают противнику координировать действия и наносить ущерб гражданской инфраструктуре.
Ранее Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Самарской области. В результате были выявлены локальные повреждения. Два человека пострадали, им оказывается помощь в полном объеме.