Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 11:52

Происшествия

Обломки БПЛА упали у дома в Нижегородской области

Фото: 123RF.com/sherbakvolodymir

Обломки дрона упали у жилого дома в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщил глава города Михаил Клинков в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в ночь на 16 августа в районе улицы Черняховского. В результате были повреждены машины и остекление в доме, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы.

Клинков попросил жителей не распространять фото и видео с места событий, подчеркнув, что такие публикации помогают противнику координировать действия и наносить ущерб гражданской инфраструктуре.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Самарской области. В результате были выявлены локальные повреждения. Два человека пострадали, им оказывается помощь в полном объеме.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика