В Москве наградили победителей второго сезона премии "В кадре"

Фото: управление кадровых сервисов правительства Москвы

Церемония награждения победителей второго сезона премии в сфере управления персоналом в государственном секторе "В кадре" состоялась в пространстве "Синема парк Мосфильм". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Победителями стали команды АНО "Профессии будущего", "РЖД", "Аэрофлота", АНО "Агентство по развитию туризма и продвижению Мурманской области", средней общеобразовательной школы № 34 Старооскольского городского округа Белгородской области, ГБУ Москвы "Мостранспроект", ОЭЗ "Алабуга", столичного департамента информационных технологий, администрации губернатора Новгородской области, городской клинической больницы № 1 имени Пирогова, ГУ МЧС России по Москве и "Ростелекома".

В категории "Федерация" в номинации "В фокусе: удержание" награду получил ТАСС за программу адаптации новых сотрудников "ТАСС уполномочен пригласить".

В специальных номинациях победили команды Росстата, ГКУ ЦОДД правительства Москвы, Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно", банка ПСБ, КП "ВДНХ" и администрации Великого Новгорода.

Конкурсные проекты оценивали по четырем основным номинациям: "Секрет удачного кадра: привлечение", "В фокусе: удержание", "Академия талантов: развитие" и "Новый ракурс: HR-инновации". Кроме того, были предусмотрены специальные номинации, в том числе в сфере туризма и рабочих профессий.

Руководитель управления кадровых сервисов правительства Москвы Полина Логинова отметила, что для сильного HR-проекта не всегда требуются большие бюджеты. По ее словам, важнее специалисты, которые готовы совершенствовать привычные процессы, а сама премия должна помогать распространять успешный опыт среди других команд и организаций.

Ранее в "Мосфото" появились эксклюзивные фотографии подготовки спектакля "Анна Каренина" в постановке Максима Севагина на музыку Ильи Демуцкого. На фото запечатлены этапы оформления сцены, осуществляемые под авторством главного художника Владимира Арефьева, а также процесс изготовления и примерки театральных костюмов, курируемый Ириной Серовой.