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26 июня, 13:37

Культура

В "Мосфото" показали уникальные кадры подготовки балета "Анна Каренина" в МАМТ

Фото: foto.mos.ru

Эксклюзивные кадры подготовки главной балетной премьеры сезона – спектакля "Анна Каренина" в постановке Максима Севагина на музыку Ильи Демуцкого – появились в городском медиабанке "Мосфото". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Спектакль пройдет в Московском академическом музыкальном театре (МАМТ) имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, подведомственном столичному департаменту культуры.

На снимках можно увидеть процесс создания декораций под руководством главного художника театра Владимира Арефьева. Также на кадрах можно разглядеть ход пошива и примерки костюмов под руководством Ирины Серовой и репетиций оркестра под управлением дирижера Тимура Зангиева. Кроме того, на снимках запечатлена работа балетной труппы – от постановочных репетиций в классах до генеральных репетиций на сцене.

В центре сюжета балета находится не только трагическая история Анны, но и путь Левина – от внутреннего кризиса к обретению душевного покоя. Смысловым центром новой сценической версии романа становится именно сопоставление этих двух судеб.

Хореография опирается на классическую балетную лексику – почти все женские партии исполняются на пуантах. При этом у каждого героя есть своя пластическая интонация, которая соответствует его характеру и внутреннему движению партии.

Также участие в постановке примут студенты Московской государственной академии хореографии, исполняющие партии детей Долли и Сережи, сына главной героини.

Приобрести билеты на спектакль можно в сервисе "Мосбилет".

Все фотографии, опубликованные в "Мосфото", проверены и легальны. Они доступны для бесплатного скачивания, публикации в соцсетях, мессенджерах и других платформах, а также использования в презентациях. Обязательным условием является указание источника – foto.mos.ru.

Ранее москвичей и гостей столицы пригласили на предпремьерный показ спектакля "Дальше – тишина" по пьесе Вины Дельмар "Дорогу завтрашнему дню". Он состоится на основной сцене Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя 12 июля.

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