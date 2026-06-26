Фото: Московский детский сказочный театр

Сервис "Мосбилет" представил программу мероприятий для детей и взрослых на 27 и 28 июня. События пройдут на площадках, подведомственных столичному департаменту культуры, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Например, в Театре кошек Куклачева 27 и 28 июня в 12:00 пройдет спектакль "Котобум" (возрастное ограничение: 0+). Согласно сюжету, в спокойном городском парке появляются хулиганы, и никакие замечания не помогают, пока в руках озорников не оказывается ящик с цирковым реквизитом.

Меняет все встреча с четырьмя десятками пушистых артистов – добро и дружба оказываются сильнее беспорядка. Перед представлением гостей приглашают на экскурсию по музею театра. Там можно увидеть уникальные экспонаты, награды Юрия и Дмитрия Куклачевых, а также апартаменты, где кошки отдыхают и готовятся к выступлению.

Также в Московском театре оперетты состоится мюзикл "Монте-Кристо" (возрастное ограничение: 12+), созданный по мотивам романа Александра Дюма. Постановки запланированы на 27 и 28 июня в 14:00 и 19:00. Зрителей ждет захватывающее путешествие: таинственный замок Иф, армады кораблей контрабандистов и роскошный бальный зал. Музыкальное оформление делает спектакль увлекательным как для поклонников жанра, так и для тех, кто открывает его для себя впервые.

В Цирке шапито в парке "Сокольники", в свою очередь, запланирована программа "Цирковая мистерия: хранители чудес" (возрастное ограничение: 0+). Выступления пройдут 27 и 28 июня в 14:00 и 18:00. В программе – акробаты, эквилибристы, жонглеры и клоуны. На арену также выйдут укротители, хищники, собаки и лошади.

В кинопарке "Москино" 27 и 28 июня пройдет музыкальный фестиваль "Солома" (возрастное ограничение: 0+). Начало – в 11:00. Фестиваль объединяет кино, творчество и живую музыку.

На главной сцене выступят хедлайнеры: 27 июня – поп-певица Zivert, 28 июня – группы Uma2rman и IOWA, а также Маша Фэй и Антоха МС. Концерты будут сопровождаться яркими проекциями, световыми эффектами и сценическим дымом.

Днем с 12:00 гостей ждут творческие мастер-классы, постановочные съемки по сценариям любимых фильмов, квесты, диджитал-аттракционы и познавательные экскурсии по территории кинопарка.

Кроме того, 27 июня в 19:00 в концертном зале "Зарядье" пройдет премьера проекта "Из варяг в греки" (возрастное ограничение: 6+). Джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии выступит в сопровождении Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского.

Слушатели отправятся в музыкальное путешествие, где фольклорная архаика гармонично переплетается с классикой и джазовыми импровизациями. Этно-оркестровая сюита представляет собой произведение, в котором русские напевы обретают актуальное звучание.

В музее-заповеднике "Царицыно" 27 июня в 16:00 и 28 июня в 15:00 пройдет экскурсия по залам Большого дворца с посещением одной из постоянных экспозиций (возрастное ограничение: 6+). Гид расскажет, почему стройку императорской резиденции остановили на этапе отделки, как складывалась история Царицына в XIX–XX веках и как реставраторы восстанавливали парадные интерьеры екатерининской эпохи.

В Музее Москвы 28 июня в 15:00 состоится экскурсия с мастер-классом "Эйнем и шоколадная фабрика" (возрастное ограничение: 12+). Участники узнают историю легендарного комплекса "Красный Октябрь" – от товарищества "Эйнем" до наших дней, прогуляются по исторической территории, посетят музей шоколада "Роза Эйнема" и поучаствуют в изготовлении конфет.

В Музее К. Г. Паустовского 27 и 28 июня в 11:00 и 16:00 пройдет экскурсия "Путешествие в мир Паустовского" (возрастное ограничение: 12+). Гости познакомятся с биографией писателя, его юностью, первым литературным творчеством и путем к мировому признанию. В программе – знакомство с уникальными документами, рукописями, а также фотографиями и личными вещами Паустовского.

А в Московском детском сказочном театре 27 июня в 16:00 состоится кукольный спектакль "Гадкий утенок" (возрастное ограничение: 6+) по пьесе Владимира Синакевича "Дикий". Постановка расскажет о поиске себя и о праве быть непохожим.

Главный герой, Гадкий утенок, с самого рождения не принятый окружающими, проходит через одиночество и другие испытания, чтобы справиться с сомнениями и в итоге найти путь к себе. При этом образы героев, несмотря на сказочность, легко узнаваемы, а музыка, куклы и декорации создают атмосферу ожившей сказки.

Ранее сообщалось, что гости фестиваля "Солома" смогут побывать на ряде площадок кинопарка "Москино". В их числе – "Уездный город", "Москва 1940-х", "Центр Москвы", "Соборная площадь", "Ковбойский городок" и "Дальневосточный город".