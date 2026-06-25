Гостей фестиваля "Солома" в кинопарке "Москино" ждут концерты и шоу каскадеров

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Шоу каскадеров, экскурсии по кинодекорациям, постановочные съемки и концерты известных артистов ждут гостей фестиваля "Солома", который пройдет в последние июньские выходные в кинопарке "Москино" в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

27 и 28 июня посетители смогут прогуляться среди масштабных декораций, увидеть трюковые выступления, принять участие в съемках и посетить интерактивные площадки. Кинопарк в дни фестиваля откроется в 11:00.

Гости смогут побывать на площадках "Уездный город", "Москва 1940-х", "Центр Москвы", "Соборная площадь", "Ковбойский городок" и "Дальневосточный город", а также посетить выставку техники Вадима Задорожного, где представлено более 100 экспонатов – от винтажных велосипедов XVII века до автомобилей и самолетов XX века.

В рамках экскурсии "По следам кино" посетителям расскажут, как создаются фильмы разных жанров, какие специалисты участвуют в съемочном процессе и как устроена работа за кадром. Участники смогут увидеть крупнейший хромакей в Европе, а также пройти по декорациям русской деревни, довоенной Москвы и Соборной площади.

С 12:00 на площадках фестиваля начнутся интерактивные активности: постановочные съемки, фотосессии, катание на квадроциклах и велокаретах, а также работа всесезонной тюбинговой горки.

В 13:00 в "Ковбойском городке" состоится "Шоу каскадеров". Гости увидят сценические бои, трюки с оружием и падения с высоты, а также смогут попробовать освоить базовые элементы каскадерского мастерства.

В 14:00 на "Соборной площади" пройдет постановочная съемка по мотивам фильма "Обыкновенное чудо". Каждый участник получит видеоролик со своей сценой.

Музыкальная программа фестиваля пройдет на основной сцене с 18:00 до 22:00. Для гостей выступят Zivert, группы Uma2rman и Айова, Антоха МС и итальянская певица Виво.

Также на территории фестиваля будут работать диджитал-аттракционы, фотозоны, творческие мастер-классы и акустическая сцена. Посетители смогут создать мультфильм в технике стоп-моушен, освоить роспись деревянных кукол, объемную вышивку и познакомиться с основами создания раскадровок.

В кинотеатре "Москино кинопарк" в рамках программы покажут мультфильм "Три богатыря. Ни дня без подвига – 3" и приключенческую комедию "Холоп-3".

Ранее стало известно, что жители столицы могут приобрести билеты на ежегодные фестивали со скидкой в рамках акции "Лето с "Мосбилетом", используя промокоды. Например, с 27 по 28 июня в кинопарке "Москино" гостей будут ждать мастер-классы, постановочные съемки и другие мероприятия. Билеты туда доступны со скидкой 10%.