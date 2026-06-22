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22 июня, 16:36

Культура

Билеты на фестивали в кинопарке "Москино" доступны со скидкой в "Мосбилете"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Горожане могут приобрести билеты на ежегодные фестивали со скидкой в рамках акции "Лето с "Мосбилетом", используя промокоды. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Посетить фестивали всех желающих приглашает кинопарк "Москино". Они состоятся в рамках сезонного проекта "Лето в Москве".

В частности, 27–28 июня пройдет музыкальный фестиваль "Солома", который откроет певица Zivert. А 28-го числа можно будет услышать в том числе Uma2rman. Мероприятие будет идти в указанные дни с 18:00 до 22:00.

С 12:00 на площадках "Соборная площадь", "Палаты князя Андрея" и "Ковбойский городок" в кинопарке "Москино" гостей будут ждать мастер-классы, постановочные съемки и другие мероприятия. Билеты на фестиваль со скидкой 10% можно приобрести до 27 июня в сервисе "Мосбилет".

4 и 5 июля пройдет фестиваль "Доброфест", на котором можно будет услышать рок-группы "Слот", "Алиса", "Анимация", "Пилот" и другие. Также для посетителей подготовили лекции, кинопоказы и экскурсии по кинопарку.

При приобретении абонемента гости смогут посетить фестиваль в оба дня. Билеты со скидкой 10% до 4 июля доступны в сервисе "Мосбилет".

Также каждые выходные в кинопарке проходит комплексная программа "Киновыходные". Гостей водят по разным декорациям, проводят для них мастер-классы и экскурсии, на которых они могут побыть режиссерами анимации, художниками-постановщиками и даже актерами. В "Мосбилете" до 31 августа можно купить билеты со скидкой 15%.

Вместе с тем с 30 июля по 2 августа в рамках "Лета в Москве" на ВДНХ состоится автомобильный фестиваль "ПроДвижение". Там представят свыше 300 машин разных времен. Экспозиции разместятся от арки главного входа до Нальчикского сквера.

Телеканал Москва 24 приглашает москвичей на летний фестиваль "Солома"

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Сюжет: Лето в Москве
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