Сняты ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Внуково

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Ограничения на прилет и вылет самолетов в аэропорту Внуково сняты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве. На этом фоне пассажиров предупреждали о возможных изменениях в расписании рейсов. Их призывали следить за статусом рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее ограничения вводились в Домодедово. Авиагавань принимала и отправляла самолеты по согласованию с уполномоченными органами. Однако спустя время меры были отменены.

Также ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали в аэропорту Жуковский, но через некоторое время их отменили. В настоящее время обе авиагавани работают в штатном режиме.

