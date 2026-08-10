10 августа, 22:58Транспорт
Сняты ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Внуково
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ограничения на прилет и вылет самолетов в аэропорту Внуково сняты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Меры вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве. На этом фоне пассажиров предупреждали о возможных изменениях в расписании рейсов. Их призывали следить за статусом рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее ограничения вводились в Домодедово. Авиагавань принимала и отправляла самолеты по согласованию с уполномоченными органами. Однако спустя время меры были отменены.
Также ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали в аэропорту Жуковский, но через некоторое время их отменили. В настоящее время обе авиагавани работают в штатном режиме.