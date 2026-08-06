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06 августа, 17:49

Экономика

Аэропорт Шереметьево исключен из перечня стратегических предприятий

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Международный аэропорт Шереметьево исключен из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, он размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ вносит изменение в список, утвержденный президентским указом от 4 августа 2004 года № 1009. Из раздела исключена позиция 227 – аэропорт Шереметьево, расположенный в подмосковном городе Химки.

При этом объект сохранит основной вид деятельности, а его акции не смогут быть отчуждены иностранцам. Таким образом, Путин постановил использовать право на участие государства в управлении этим предприятием.

"Правительству РФ <…> при отчуждении акций акционерного общества "Международный аэропорт Шереметьево" предусмотреть условия о сохранении его основного вида деятельности, модернизации производственных мощностей и запрете на отчуждение акций этого акционерного общества иностранным лицам, а также юридическим лицам, прямо или косвенно находящимся под контролем иностранных лиц", – говорится в сообщении.

Кроме того, кабмину поручено использовать "золотую акцию" в управлении Шереметьево.

Ранее сообщалось, что аэропорт Внуково станет совладельцем Домодедово. Он внесет в уставный капитал дочерней структуры Шереметьево ООО "Перспектива" 16,5 миллиарда рублей. В результате Внуково получит долю 25,01%.

Как отмечал глава Шереметьево Михаил Василенко, сотрудничество с Внуково поможет нормализовать производственную и финансово-экономическую деятельность, а также повысить качество услуг для авиакомпаний.

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