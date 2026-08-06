Временные ограничения вводились в аэропорту Жуковский

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов временно вводились в столичном аэропорту Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сейчас Жуковский вернулся к штатной работе.

Ранее ограничения ввели в аэропорту Домодедово – авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. На этом фоне в расписании рейсов возможны корректировки.

Кроме того, в аэропорту Внуково также не исключены корректировки расписания авиарейсов. Это произошло из-за ограничений на прием и отправку воздушных судов, действующих в ряде аэропортов России.

