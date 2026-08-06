Временные ограничения сняты в Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Там уточнили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в аэропорту Внуково предупредили о вероятных корректировках расписания авиарейсов. Причиной стали ограничения, действующие в некоторых российских авиагаванях.

Позже стало известно, что авиакомпании "Победа" и "Аэрофлот" отменят или перенесут некоторые рейсы в Сочи и Геленджик из-за ограничений в аэропортах этих городов.