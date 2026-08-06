06 августа, 22:51Транспорт
Временные ограничения сняты в Домодедово
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Там уточнили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в аэропорту Внуково предупредили о вероятных корректировках расписания авиарейсов. Причиной стали ограничения, действующие в некоторых российских авиагаванях.
Позже стало известно, что авиакомпании "Победа" и "Аэрофлот" отменят или перенесут некоторые рейсы в Сочи и Геленджик из-за ограничений в аэропортах этих городов.
Авиакомпания "Победа" изменила расписание из-за ограничений в аэропорту Сочи