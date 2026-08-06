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06 августа, 20:31

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NYP: в Калифорнии задержали украинку, незаконно находившуюся в США 15 лет

В Калифорнии задержали украинку, незаконно находившуюся в США 15 лет

Фото: depositphotos/belchonock

Гражданку Украины Ирину Горб задержали в американском штате Калифорния после 15 лет пребывания с просроченной визой. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

38-летняя женщина, работавшая баристой и фотографом, была задержана 22 июля в аэропорту Сан-Франциско после возвращения из Портленда. Задержание провели сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

Горб прибыла в Соединенные Штаты в июле 2010 года, срок действия ее визы истек в конце мая 2011 года. Сейчас украинка находится под стражей в иммиграционном центре временного содержания в Калифорнии.

Ранее в США нелегальный мигрант пытался задавить на автомобиле сотрудников ICE. Уточнялось, что во время задержания водитель протаранил служебную машину, проигнорировал приказы и направил авто на офицера. В ответ силовик открыл огонь по мужчине. Нарушитель скончался от ранений на месте.

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