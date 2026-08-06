Al-Ikhbariya: взрывное устройство сработало в автобусе в пригороде Дамаска

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Взрывное устройство сработало в автобусе в пригороде Дамаска в Сирии, сообщает государственный телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на источник в органах безопасности.

Инцидент произошел в Джарамане. Уточняется, что в результате есть жертвы и пострадавшие.

По данным Минздрава Сирии, количество раненых достигло семи. Больницы и отделения неотложной помощи приведены в повышенную готовность.

Ранее террорист устроил взрыв в шиитской мечети имама Али в сирийском городе Хомс. Погибли как минимум три человека, еще пятеро были ранены.

До этого как минимум четыре человека пострадали из-за взрыва на митинге Национальной гражданской партии в Бангладеш. Инцидент вызвал хаос в толпе. При этом официальные власти не сообщали об арестах виновных и не озвучивали причину взрыва.

