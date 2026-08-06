Движение в Москве ограничат 8 и 9 августа из-за триатлона

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06 августа, 18:58

Общество

Температура в Москве во второй раз с начала августа поднялась до 30 градусов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве во второй раз с начала августа поднялась до 30 градусов. В 17:00 столбики термометров на метеостанции ВДНХ показали 30,3 градуса, сообщила ТАСС пресс-служба Гидрометцентра.

В предыдущий раз температура в текущем месяце достигала 30-градусной отметки 2 августа. Тогда показатель равнялся 30,7 градуса.

Кроме того, в течение нынешнего лета похожая ситуация была 10 июня и 2 июля: в те дни синоптики зафиксировали значения 30 и 30,4 градуса соответственно.

Вплотную к 30-градусной отметке столбики термометра подходили 11 (29,7 градуса), 12 (29,9 градуса) и 13 июня (29,6 градуса). До 29 градусов воздух летом в столице прогревался 1 и 10 июля.

Ранее сообщалось, что в Москве с 15:00 6 августа до конца суток 7 августа местами ожидаются грозы, ливни, град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Жителям и гостям столицы посоветовали не укрываться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили.

При этом 8 августа в столицу придет похолодание. В этот день температура воздуха составит 25 градусов.

В Москве 7 августа ожидается усиление ветра до 20 м/с

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