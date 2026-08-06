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06 августа, 18:53

Политика

В Литве обвинили Россию в якобы подготовке удара по Прибалтике украинскими БПЛА

Фото: 123RF.com/bohemama

Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас заявил, что Россия якобы собирается нанести удары по объектам критической инфраструктуры стран Прибалтики, используя украинские беспилотники. Об этом сообщает LRT.

По словам Каунаса, речь идет об операции под "ложным флагом", чтобы использовать фальшивый украинский БПЛА. Министр не привел никаких доказательств своих утверждений.

Ранее сообщалось, что прибалтийские страны готовятся к массовой депортации русскоязычных жителей. По словам директора департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григория Лукьянцева, так Прибалтика планирует решить "русский вопрос".

В свою очередь, российское министерство иностранных дел пообещало обратиться в Международный суд ООН из-за отказа прибалтийских государств прекратить политику ущемления в отношении русскоязычных граждан.

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