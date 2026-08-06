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06 августа, 18:42

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Ветеринар Сидорова посоветовала не брать на прогулку в лес щенков

Ветеринар рассказала, каких собак нельзя брать на прогулку в лес

Фото: 123RF.com/annaav

Собак с сердечно-сосудистыми патологиями, болезнями суставов, а также щенков не стоит брать с собой на прогулку в лес. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала заведующая Тушинской государственной ветклиникой Татьяна Сидорова.

По ее словам, подобные прогулки являются серьезной нагрузкой для питомца: приходится долго ходить и преодолевать препятствия. Поэтому стоит оценить состояние здоровья собаки.

Прежде всего, в лес не стоит брать животных, имеющих какие-либо проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, потому что длительные переходы могут ухудшить состояние, особенно в жаркую погоду. Также лучше оставить дома питомцев с больными суставами.
Татьяна Сидорова
заведующая Тушинской государственной ветклиникой

Не стоит ходить в лес и с пожилыми псами, у которых наверняка уже есть хронические заболевания. Также лучше оставить дома маленьких щенков, им в силу возраста тяжело преодолевать большие расстояния, пояснила ветеринар.

При этом важно помнить, что у собаки должны быть сделаны все необходимые прививки, особенно от бешенства, поскольку в лесу высок риск встречи с дикими животными, которые могут быть заражены. К тому же питомца обязательно нужно обработать от клещей.

"Еще один важный момент: собаку в лесу лучше держать на поводке, особенно если такая прогулка проходит в первый раз и владелец не уверен в послушании питомца. Зверь может внезапно убежать, почуяв незнакомые запахи, и встретиться со змеей или дикими животными", – отметила ветеринар.

Помимо этого, важно иметь при себе воду: она пригодится как для питья, так и на случай травмы, если нужно будет промыть рану. Сидорова также напомнила, что в любых экстренных ситуациях стоит не заниматься самолечением, а как можно скорее показать животное специалисту.

Ранее ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники Надежда Кузина назвала способы отучить питомца раскапывать огород. Например, может помочь мульчирование. Питомцы ложатся на землю, потому что она мягкая и прохладная, но, если закрыть ее, например, колючими опилками или шишками, желания копаться и отдыхать на такой поверхности не останется.

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Трошина Любовь

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