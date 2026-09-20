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20 сентября, 22:18

Происшествия

Основательница MIXIT прокомментировала уголовное дело гендиректора Пая

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elena_mixit

Основательница компании MIXIT Елена Назарова подтвердила, что уголовное дело в отношении ее партнера, генерального директора бренда Олега Пая связано с продолжающимся спором с бывшим сотрудником. Об этом она заявила в видео, опубликованном в ее Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

По словам Назаровой, она не понимает, каким образом гражданско-правовой конфликт перешел в уголовную плоскость.

"Я воспринимаю это как давление на бизнес и попытку рейдерского захвата компании", – подчеркнула она.

Пая задержали 19 сентября в Москве по подозрению в мошенничестве. Позже суд отправил его под домашний арест. При этом подробности уголовного дела не раскрывались.

По данным СМИ, у бренда ранее возник спор с Галиной Рязановой. Женщина до 2019 года занималась разработкой косметики, а также называла себя одной из основательниц MIXIT. В 2020 году она добивалась через суд восстановления своих прав как акционера. В результате суд в Никосии удовлетворил ее заявление.

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