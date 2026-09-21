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21 сентября, 16:15

Регионы

Жителей поселка на Таймыре предупредили о приближении белых медведей

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Белую медведицу с двумя медвежатами увидели в 60 километрах от поселка Воронцово на Таймыре. Животные направляются в сторону населенного пункта, предупредили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Таймырского муниципального района.

Хищники двигаются в направлении рыбопромысловых точек, за которыми находятся вахтовый поселок и поселок Воронцово. Граждан призвали соблюдать осторожность при выходе в тундру.

Между тем в Томской области медведи стали чаще появляться в жилых районах. Жителям посоветовали временно отказаться от прогулок в лесу.

При этом в Хакасии в минувшие выходные уничтожили 16 потенциально опасных бурых медведей. Животных пришлось ликвидировать в окрестностях городов Абазы, Саяногорска и в Аскизском районе. Во всех районах республики введен режим регулирования численности хищников.

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