Медведь напал на человека на Камчатке

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В Усть-Камчатском округе Камчатского края медведь напал на мужчину. От полученных травм пострадавший скончался. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

В связи с происшествием объявлен режим повышенной готовности. В настоящее время ведется поиск опасного хищника.

Ранее в городе Байкальске Иркутской области ввели комендантский час из-за нападения медведей. Он будет действовать с 19:00 до утра следующего дня.

С наступлением темноты местным жителям запрещено находиться на улице, в парках и лесных массивах. Выгуливать домашних животных разрешено только в светлое время суток и строго в черте города.