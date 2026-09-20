Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 12:39

Безопасность

В МВД призвали детей не указывать персональные данные в онлайн-играх

Фото: 123RF.com/tsuguliev

Детям не стоит указывать личные данные при регистрации в онлайн-играх, а аккаунт необходимо защищать сложным паролем и двухфакторной аутентификацией. Об этом рассказал начальник отдела по предупреждению распространения деструктивной и запрещенной информации в интернете управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ Антон Растащенов.

"При создании аккаунтов игр, конечно, не нужно использовать свои персональные данные, обязательно нужно защищать его", – цитирует его ТАСС.

Растащенов также указал, что дети не должны знать пароли от телефонов родителей. Если в игровом чате ребенку поступают подозрительные предложения – переслать коды сообщений, фотографии или совершить какое-то непонятное действие, об этом в первую очередь нужно рассказать родителям.

"Это нужно для того, чтобы они оценили (информацию – Прим. ред.) и уже с точки зрения своей компетенции приняли решение, что можно с этим делать", – заключил представитель ведомства.

Ранее мошенники начали использовать рекламные баннеры в мобильных играх, чтобы получить персональные данные и банковские реквизиты граждан. По данным МВД, злоумышленники размещают объявления с предложениями о выигрыше или быстром заработке, после чего предлагают пользователю заполнить форму и выполнить определенные инструкции.

Мошенники начали обманывать студентов под видом работодателей

Читайте также


безопасностьтехнологии

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика