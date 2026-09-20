В МВД призвали детей не указывать персональные данные в онлайн-играх

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Детям не стоит указывать личные данные при регистрации в онлайн-играх, а аккаунт необходимо защищать сложным паролем и двухфакторной аутентификацией. Об этом рассказал начальник отдела по предупреждению распространения деструктивной и запрещенной информации в интернете управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ Антон Растащенов.

"При создании аккаунтов игр, конечно, не нужно использовать свои персональные данные, обязательно нужно защищать его", – цитирует его ТАСС.

Растащенов также указал, что дети не должны знать пароли от телефонов родителей. Если в игровом чате ребенку поступают подозрительные предложения – переслать коды сообщений, фотографии или совершить какое-то непонятное действие, об этом в первую очередь нужно рассказать родителям.

"Это нужно для того, чтобы они оценили (информацию – Прим. ред.) и уже с точки зрения своей компетенции приняли решение, что можно с этим делать", – заключил представитель ведомства.

Ранее мошенники начали использовать рекламные баннеры в мобильных играх, чтобы получить персональные данные и банковские реквизиты граждан. По данным МВД, злоумышленники размещают объявления с предложениями о выигрыше или быстром заработке, после чего предлагают пользователю заполнить форму и выполнить определенные инструкции.

