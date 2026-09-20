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20 сентября, 13:24

Шоу-бизнес

Врачи не выявили у Бикбаева переломов после падения на концерте

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Солист группы "БиС" Дмитрий Бикбаев попал в больницу после концерта: певец сорвался с троса, когда выполнял трюк. Врачи не нашли у него переломов, рассказал ТАСС его брат со ссылкой на менеджера.

По данным СМИ, несмотря на опасное падение, Бикбаев продолжил выступление. После концерта его доставили в больницу.

"Обследование показало, что у него нет переломов или еще чего-то", – говорится в сообщении.

Ранее медицинская помощь понадобилась народному артисту РФ, худруку Большого Московского цирка Аскольду Запашному. Врачей вызвали из-за ухудшения его состояния, однако госпитализация не потребовалась.

Спустя время Запашный вернулся к работе в Большом Московском цирке. Он сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо. Артист объяснил, что у него уже много лет проблемы с аритмией.

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