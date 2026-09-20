Фигурист Гуменник прокомментировал совпадение музыки с программой Валиевой

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Фигурист Петр Гуменник признался, что не знал о выборе коллеги Камилы Валиевой и был удивлен совпадением музыкальных тем произвольных программ. Он добавил, что не видел прокаты спортсменки.

"Удивило, я думал, что это очень оригинальная идея, но, видимо, не только я так думал. Это хорошо, что такие мэтры фигурного катания думают одинаково", – приводит слова Гуменника ТАСС.

Спортсмен также подвел итоги своего выступления. Он отметил, что доволен завершением проката, но признал, что страх ошибки подвел его.

"Доволен тем, что завершилось, вполне неплохо, надеюсь, это мне даст нужный опыт и дальше будет лучше", – добавил фигурист.

Ранее сообщалось, что Валиева выходила на лед под музыку Макса Рихтера. При этом спортсменка расплакалась после произвольной программы на контрольных прокатах сборной России. В своем выступлении она попыталась исполнить четверной тулуп, однако допустила ошибки.