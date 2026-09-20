Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 22:04

Политика

"Единая Россия" набрала 57,1% голосов после обработки 20,4% протоколов

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Партия "Единая Россия" набрала 57,1% голосов по итогам обработки 20,4% протоколов на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.

Второе место заняла партия КПРФ (14,01%), третье – ЛДПР (9,32%), четвертое – "Новые люди" (7,93%), пятое – "Справедливая Россия" (5,13%).

За ними следуют Партия пенсионеров (2,05%), "Зеленые" (0,94%), "Коммунисты России" (0,89%), "Родина" (0,62%) и Партия прямой демократии (0,33%).

Выборы депутатов Госдумы IX созыва состоялись 18–20 сентября. Согласно предварительным подсчетам, явка на выборах превысила показатели 2021 года. При этом в Москве явка на электронное голосование составила около 3,5 миллиона человек.

Комментируя первые итоги выборов, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что партии после победы на выборах предстоит реализовывать решения президента. По его мнению, "Единая Россия" обладает доверием граждан, в связи с чем может проводить в жизнь самые сложные и насущные инициативы.

Явка на электронное голосование в столице составила около 3,5 млн человек

Читайте также


политикавыборы2026

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика