"Единая Россия" набрала 57,1% голосов после обработки 20,4% протоколов

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Партия "Единая Россия" набрала 57,1% голосов по итогам обработки 20,4% протоколов на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.

Второе место заняла партия КПРФ (14,01%), третье – ЛДПР (9,32%), четвертое – "Новые люди" (7,93%), пятое – "Справедливая Россия" (5,13%).

За ними следуют Партия пенсионеров (2,05%), "Зеленые" (0,94%), "Коммунисты России" (0,89%), "Родина" (0,62%) и Партия прямой демократии (0,33%).

Выборы депутатов Госдумы IX созыва состоялись 18–20 сентября. Согласно предварительным подсчетам, явка на выборах превысила показатели 2021 года. При этом в Москве явка на электронное голосование составила около 3,5 миллиона человек.

Комментируя первые итоги выборов, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что партии после победы на выборах предстоит реализовывать решения президента. По его мнению, "Единая Россия" обладает доверием граждан, в связи с чем может проводить в жизнь самые сложные и насущные инициативы.