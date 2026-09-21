Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию

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Аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с ответственными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Также отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов. Пассажиров просят уточнять актуальную информацию на онлайн-табло воздушных гаваней.

Ранее, ночью 20 сентября, ограничения вводились в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Однако вскоре воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.