Во всех московских аэропортах сняли ограничения

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняли временные ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В настоящий момент все авиагавани столичного узла принимают и отправляют самолеты. В ведомстве подчеркнули, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения начали действовать ночью 20 сентября – сначала в Домодедово и Жуковском, затем распространились на Внуково и Шереметьево.

В связи с этим авиакомпания "Аэрофлот" скорректировала расписание – часть рейсов может быть перенесена, а часть отменена. В компании призвали пассажиров уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт.

Меры ввели на фоне атаки БПЛА – Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили самую массированную атаку на регион. На рубежах уничтожили более 1,6 тысячи дронов, а на подлете к городу были сбиты 450 аппаратов.

