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20 сентября, 09:52

Политика

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Фото: AP/Korea News Service/Korean Central News Agency

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря, передает Yonhap News со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Республики Корея.

Сейчас военные продолжают анализировать данные, включая дальность полета. Подробности случившегося при этом не уточняются.

Ранее КНДР предупредила США и Южную Корею о возможном применении ядерного оружия. В Минобороны страны напомнили, что в 2022 году был принят закон, который предполагает возможность использования такого оружия, если на руководство страны и систему управления ядерными силами будет совершенно нападение.

Позже заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль заявил о том, что Япония и Республика Корея упорно наращивают военную мощь, чтобы получить ядерное оружие. По его словам, эти страны, пользуясь покровительством США и нестабильной международной обстановкой.

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