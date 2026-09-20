Собянин: улицу Академика Черенкова в Троицке продлили до Калужского шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Улицу Академика Черенкова продлили до Калужского шоссе в Троицке. Там сделали четыре полосы движения, по которым будет следовать наземный городской транспорт, сообщил Сергей Собянин в МАХ.

В рамках работ специалисты также оборудовали съезд на улицу Академика Дыхне к объектам торговли и выезд на Калужское шоссе, съезд с Калужского шоссе в сторону поселка подсобного хозяйства Минзаг.

Всего было построено и реконструировано коло 2 километров дорог. По проекту появились тротуары, остановки и новое освещение. Благодаря продлению улицы снизилась нагрузка на существующую улично-дорожную сеть, а поездки стали быстрее и удобнее для тысяч москвичей.

"Развитие транспортной инфраструктуры – один из ключевых градостроительных приоритетов Москвы. Это соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни", – добавил Собянин.

Ранее два новых участка выделенных полос заработали на улицах Рябиновой и Перерве в Западном и Юго-Восточном административных округах Москвы. По ним проходят девять маршрутов автобусов и электробусов. Общая протяженность полос составляет 1,6 километра.

