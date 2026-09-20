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20 сентября, 12:10

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Сборная Москвы завоевала 11 медалей на чемпионате высоких технологий

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Сборная Москвы заняла первое место в общем медальном зачете чемпионата высоких технологий, который прошел в Великом Новгороде. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Столичные студенты стали обладателями 5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медалей в соревнованиях основного зачета по 17 компетенциям. Победителям, призерам и их наставникам выплатили 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч – за второе, 100 тысяч – за третье.

Чемпионат высоких технологий входит во Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы". В этом году его основной темой стало развитие транспортной отрасли. В программе были 20 компетенций, включая такие профессии, как специалист в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизации складских логистических процессов, оператор-техник складских роботов, оператор дорожно-строительной техники с автопилотированием, техник-технолог аддитивного производства в транспортной инженерии.

Участниками стали более 400 человек из свыше 200 команд. Они приехали из всех регионов России и 30 иностранных государств, в том числе Китая, Белоруссии, Киргизии и Туркменистана.

От Москвы на чемпионат прибыли 17 студентов из 9 учебных заведений:

  • политехнического колледжа № 8 имени дважды Героя Советского Союза И. Ф. Павлова;
  • колледжа московского транспорта;
  • Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно";
  • колледжа связи № 54 имени П. М. Вострухина;
  • Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А. А. Николаева;
  • Московского индустриального колледжа;
  • Московского колледжа архитектуры и градостроительства;
  • Московского технологического колледжа имени И. А. Лихачева;
  • политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова.

В состязаниях за основу был взять реальный производственный цикл. Студентка четвертого курса Московского колледжа архитектуры и градостроительства Юлия Бушуева стала первой в компетенции "Оператор аддитивных строительных комплексов для транспортной инфраструктуры". В течение данного ей времени она создала цифровую модель на основе чертежа, написала программу для строительного 3D-принтера и настроила оборудование, после чего распечатала часть здания.

Четверокурсник Родион Савосин из колледжа московского транспорта стал вторым в компетенции "Техник по обслуживанию высокоскоростных поездов". Он показал, как подготовить подвижной состав к техобслуживанию, отремонтировать оборудование, проконтролировать состояние колесных пар.

Студент третьего курса политехнического колледжа № 8 Юрий Романиков получил бронзу за работу с системами помощи водителю (ADAS), включая тестирование системы безопасности, валидацию, выполнение миссии доставки в динамической среде и интеграцию мультисенсорных систем.

Студентка второго курса политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова Ульяна Устинова стала первой среди специалистов по монтажу и обслуживанию гидравлических и пневматических систем на транспорте. Она отметила, что все ребята были очень сильными. Сначала девушка волновалась, но потом просто сделала то, чем она занималась во время практики в колледже.

В пресс-службе департамента образования и науки отметили, что успех московской сборной обеспечили программы столичных колледжей, их наставники, а также новейшее оборудование в образовательных учреждениях. Практиковаться ребята начинают уже с первых курсов.

Ранее в столице начался первый этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) – главного интеллектуального соревнования России. Он продлится до 25 октября. Первыми к решению заданий приступили учащиеся 5–11-х классов по немецкому языку.

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