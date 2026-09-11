Первый этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Москве

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве стартовал первый этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) – главного интеллектуального соревнования страны. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки, передал портал мэра и правительства столицы.

Школьный этап продлится до 25 октября. Первыми к решению заданий приступили ученики 5–11-х классов по немецкому языку. Задания доступны в "Московской электронной школе" (МЭШ).

В прошлом году в школьном этапе олимпиады приняли участие свыше 520 тысяч человек. В ведомстве уточнили, что именно этот этап для многих школьников становится началом пути к более высоким результатам. По итогу прошлого олимпиадного сезона юные москвичи завоевали рекордные 1 972 диплома в финале ВсОШ.

Участвовать могут школьники с разным уровнем подготовки: для одних это первый опыт интеллектуального состязания, для других – шаг к углубленным занятиям и следующим этапам олимпиады.

Для участия необходимо авторизоваться на school.mos.ru под своей учетной записью, выбрать сервис "Олимпиады", перейти в карточку соревнования и нажать "Зарегистрироваться". После этого нужно подтвердить, что регистрация выполняется с той учетной записи, под которой планируется выполнять задания.

Проверить вход в систему и доступ к сервису лучше заранее, чтобы избежать затруднений в день проведения. Подробная инструкция размещена на сайте.

В рамках школьного этапа ученики с 4-го класса могут выполнять задания по русскому языку и математике, а учащиеся 5–11-х классов – по всем остальным предметам. В 2026 году состязание проводится по 28 направлениям: от математики, биологии и литературы до экологии, китайского языка и информационной безопасности. График проведения опубликован на сайте.

Учеников 7–11-х классов, набравших необходимое количество баллов на школьном этапе, пригласят на муниципальный этап. Успешно выступившие на нем участники пройдут региональный тур, по итогам которого школьники из 9–11-х классов смогут выйти в финал олимпиады.

Победители и призеры заключительного этапа получают льготы при поступлении в российские вузы – от зачета 100 баллов за единый государственный экзамен до зачисления без вступительных испытаний по соответствующему профилю. Для многих школьников участие в таком масштабном соревновании становится важным шагом в выборе будущего образования и профессии.

Основной отбор кандидатов в олимпиадные сборные столицы проходит осенью, окончательный состав команд определят в начале следующего года по итогам регионального этапа. При наличии свободных мест и высоких результатах на первых этапах ВсОШ к команде смогут присоединиться дополнительные участники.

Победители и призеры заключительного этапа прошлого года автоматически зачисляются в сборную без дополнительного отбора. Информацию о наборе и форму для подачи заявки на тестирование можно найти на сайте Центра педагогического мастерства, который координирует подготовку московской сборной.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные школьники завоевали 5 медалей на Международной юниорской географической олимпиаде в Белграде. По его словам, за Россию выступали 6 человек, 5 из которых – москвичи.