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31 августа, 18:13

Мэр Москвы

Собянин: москвичи взяли пять медалей на международной географической олимпиаде

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московские школьники завоевали пять медалей на Международной юниорской географической олимпиаде в Белграде. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Мэр рассказал, что за Россию выступали шесть человек, пятеро из которых являются москвичами. В результате три золотых медали достались девятикласснику школы № 444 Георгию Ошкину, десятикласснику школы ЦПМ Тимофею Лебедеву и девятикласснице Лицея НИУ ВШЭ Евгении Личковахе. Серебро удалось завоевать девятикласснику школы № 179 Матвею Соколову, а бронзу – восьмикласснику школы № 58 Михаилу Горбенко.

"Все пятеро имеют опыт выступлений на российских географических соревнованиях. В 2025–2026 учебном году Михаил Горбенко стал победителем, Евгения Личковаха, Тимофей Лебедев, Матвей Соколов и Георгий Ошкин – призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии", – отметил Собянин.

Как подчеркнул мэр столицы, столичные школьники углубленно изучают географию в профильных классах, кружках, на занятиях сборной и образовательных программах Центра педагогического мастерства. Обеспечение качественной подготовки ребят к олимпиадам соответствует задачам проекта "Все лучшее детям" нацпроекта "Молодежь и дети".

Ранее московские школьники в составе сборной России завоевали кубок и три диплома призера на Международном инженерно-космическом конкурсе в Китае. Россия впервые участвовала в состязании. В сборную, соперниками которой стали 9 команд, вошли 11 ребят. Эксперты оценивали инженерную и научную обоснованность решений, реалистичность проектов, умение работать в команде, а также качество защиты и ответов на вопросы.

Собянин поздравил московских школьников с успехами на олимпиаде по информатике

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