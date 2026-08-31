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31 августа, 18:15

Город

Новая школа с дошкольным отделением открылась на юго-востоке столицы

Фото: Нэвэнка Джекич

Новое здание школы имени Владимира Маяковского открылось в Южнопортовом районе Москвы накануне 1 сентября. Участие в церемонии открытия приняла депутат Госдумы Светлана Разворотнева.

Трехэтажное здание на Новоостаповской улице, доме 7, строении 3, рассчитано на 350 школьников и 150 дошколят. Как отметила Разворотнева, внутри оборудованы классы и лаборатории, пространства для занятий в небольших группах, медиатека, спортивные и творческие зоны.

Учебные блоки для младших и старших классов разделены, созданы высокотехнологичные помещения: светлые кабинеты, лаборатории для естественно-научных экспериментов, спортивные и актовые залы, библиотека с медиатекой, современный пищеблок и медицинский кабинет. Также предусмотрены междисциплинарные проектные мастерские и профильные классы, пространства для дополнительного образования. Вокруг школы благоустроены зоны отдыха с озеленением.

"В его стенах дети будут проводить значительную часть времени, получать знания и определяться с будущей профессией", – подчеркнула парламентарий.

Разворотнева добавила, что столица остается лидером по качеству школьного образования. С 2011 года в Москве построили более 730 школ и детских садов, из них в 2024–2025 годах – порядка 40 школьных зданий. В планах на 2026 год – открыть около 60 объектов образования.

Помимо нового строительства, в городе приводят к единому стандарту существующие здания. В этом году после реконструкции по программе "Моя школа" откроется 100 учреждений. Проект стартовал в 2024 году, сначала модернизировали 55 объектов, всего преображение охватит более 700 школ.

Разворотнева отметила, что качество образовательной среды напрямую влияет на результаты учеников. По сравнению с прошлым учебным годом число выпускников, набравших 300 баллов по трем предметам, выросло более чем в восемь раз – до 36. В два раза больше стало тех, кто получил 200 баллов по двум предметам, – 359 человек. Количество стобалльных результатов выросло вдвое и достигло 3 231.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице ведется проектирование 11 крупных образовательных комплексов нового поколения. Строительство новых образовательных комплексов – "школ будущего" – является отдельным направлением развития школьной инфраструктуры. Для каждого здания создадут индивидуальное архитектурное решение.

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