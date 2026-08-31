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31 августа, 17:55

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Иеромонах Феодорит: от тревоги и депрессии помогут молитвы Господу и Богородице

В РПЦ рассказали, кому молиться при тревоге и депрессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Для борьбы с осенней тревогой и депрессией следует молиться Господу, Богородице и своему святому покровителю. Об этом "Абзацу" рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

По его словам, также можно обращаться к святителю Луке Крымскому, преподобному Агапиту Печерскому и святому Пантелеймону. Священнослужитель пояснил, что искренняя молитва помогает избавиться от любых болезненных проявлений и привести себя в норму.

"Мы просим, чтобы они избавили нас от любых болезненных проявлений, в частности от депрессии. Молиться можно просто своими словами", – рассказал иеромонах.

Кроме того, можно читать специальную молитву оптинских старцев. Делать это лучше с утра – тогда день будет становиться лучше. По словам Феодорита, такая молитва поможет справиться с тревогой и обрести душевное спокойствие.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих не молиться о повышении зарплаты. Вместо этого, по его мнению, молиться нужно о том, что касается жизни, веры и отношений с близкими.

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