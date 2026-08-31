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31 августа, 17:40

Шоу-бизнес

Актер Данила Козловский обвинен в неуплате алиментов

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий​

Актер Данила Козловский не уплачивает алименты бывшей жене, модели Ольги Зуевой на содержание их шестилетней дочери Оды Валентины. Об этом Super заявила адвокат Зуевой Елена Смирнова.

В Савеловском районном суде Москвы 31 августа прошла беседа по вопросу содержания девочки. Выйдя из зала суда, Смирнова указала, что Козловский, несмотря на устные договоренности с экс-женой, не перечисляет деньги на содержание ребенка. В свою очередь, сторона актера на вопросы журналистов отвечать не стала.

Зуева и Козловский начали встречаться в 2015 году, а расстались практически сразу после рождения дочери в 2020-м. Артист публично признавался, что поступил по отношению к бывшей возлюбленной "гадко". В настоящее время Зуева не препятствует общению ребенка с отцом.

После расставания с Зуевой у Козловского, по слухам, начался роман с коллегой Оксаной Акиньшиной. Отношения завязались во время съемок фильма "Чернобыль", где актер выступил режиссером и исполнил одну из главных ролей. В мае 2026 года у пары родился сын Лео, а за несколько месяцев до этого они тайно поженились.

В августе 2026 года Зуева подала иск о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей к Козловскому. Сейчас модель живет в Нью-Йорке вместе с дочерью.

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