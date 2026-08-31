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31 августа, 18:00

Экономика

Google подал заявки на регистрацию 8 товарных знаков в России

Фото: depositphotos/wolterke​

Американская компания Google подала заявки на регистрацию восьми товарных знаков в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Согласно документам, заявки поступили в ведомство в августе. В качестве заявителя указана компания "Гугл ЭлЭлСи". В число логотипов вошли Google Meet, Gmail, Google Keep, Google Drive, Google Forms, Google Chat, Google Cloud и Magic Pointer.

При успешной регистрации компания сможет предлагать россиянам услуги по передаче электронных писем, проведению видео- и аудиоконференций, хранению текстовых и графических файлов. Также Google получит возможность предоставлять программное обеспечение для взаимодействия с чат-ботами на базе искусственного интеллекта, организации совместной работы с документами и хранения данных разных форматов.

Ранее компания Google добилась в России регистрации 3 товарных знаков, в том числе логотипа мобильного приложения с функциями искусственного интеллекта AI Edge Gallery. Заявки на регистрацию были поданы в прошлом году, однако решение Роспатент принял лишь в августе текущего.

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