Reebok решил зарегистрировать свой товарный знак в России

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Бренд обуви, одежды и аксессуаров Reebok направил заявку в Роспатент на регистрацию в России своего товарного знака. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.

Из документов следует, что компания подала заявку в июне 2026 года. Она намерена продавать в РФ свои товары под названием "Рибок Интернешнл Лимитед".

Компания приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года. Позже сообщалось, что бренд вновь появится на российских прилавках. Компания решила действовать через российское юридическое лицо турецкого холдинга FLO Retailing.

Reebok был частью структуры Adidas с 2005 года, но весной 2022 года бренд купила американская Authentic Brands Group (ABG).

Ранее в Минпромторге заявили, что ведомство не получало запросов от иностранных брендов одежды на возвращение на российский рынок. В частности, министерству ничего не известно о подобных планах японской марки Uniqlo.

При этом управляющий этой маркой одежды холдинг Fast Retailing Co. подал в Роспатент 10 заявок на регистрацию товарных знаков.