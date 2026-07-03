Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 16:34

Общество

Reebok решил зарегистрировать свой товарный знак в России

Фото: 123RF.com/darksoul72

Бренд обуви, одежды и аксессуаров Reebok направил заявку в Роспатент на регистрацию в России своего товарного знака. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.

Из документов следует, что компания подала заявку в июне 2026 года. Она намерена продавать в РФ свои товары под названием "Рибок Интернешнл Лимитед".

Компания приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года. Позже сообщалось, что бренд вновь появится на российских прилавках. Компания решила действовать через российское юридическое лицо турецкого холдинга FLO Retailing.

Reebok был частью структуры Adidas с 2005 года, но весной 2022 года бренд купила американская Authentic Brands Group (ABG).

Ранее в Минпромторге заявили, что ведомство не получало запросов от иностранных брендов одежды на возвращение на российский рынок. В частности, министерству ничего не известно о подобных планах японской марки Uniqlo.

При этом управляющий этой маркой одежды холдинг Fast Retailing Co. подал в Роспатент 10 заявок на регистрацию товарных знаков.

Читайте также


бизнесобщество

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика