Врачи в Подмосковье спасли подростку ногу после падения с электросамоката

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Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы провели операцию подростку, который получил сложный перелом ноги при падении с электросамоката. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Пациента доставили в приемное отделение на скорой помощи с острой болью, отеком и ограниченной подвижностью левой ноги. После осмотра и диагностики специалисты выявили множественную травму: закрытый перелом малоберцовой кости левой голени со смещением отломков, закрытый перелом внутренней лодыжки левого голеностопного сустава и повреждение дистального межберцового синдесмоза голени.

Как рассказал заведующий травматологическим отделением № 1 Сергей Хохлов, хирургическое лечение было объемным. Медики выполнили открытую репозицию отломков малоберцовой кости с фиксацией пластиной и устранили разрыв межберцового синдесмоза – прочного соединения между костями в нижней части голени, которое удерживает их рядом и помогает правильно распределять нагрузку при ходьбе. Также была проведена открытая репозиция отломков большеберцовой кости с фиксацией стержнями.

После вмешательства пациенту предстоит длительная реабилитация и повторная операция для удаления металлических фиксаторов.

Ранее в подмосковную Егорьевскую больницу поступила девочка, которую за большой палец укусила гадюка. Ребенку ввели сыворотку и провели интенсивную терапию. Однако состояние пациентки оставалось тяжелым, в связи с чем ее перевели в реанимацию ДНКЦ имени Рошаля. Позднее девочку расположили в педиатрическом отделении, угрозы ее жизни не было.