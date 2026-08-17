Причиной июньского крушения Су-24 на Украине могло стать столкновение с птицей

Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак

Украинский фронтовой бомбардировщик Су-24М, разбившийся в июне в Хмельницкой области, мог столкнуться с птицей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госбюро расследований Украины.

Специалисты завершили расшифровку бортового регистратора. По данным прибора, во время полета отказали элементы системы управления на левом крыле, после чего самолет потерял управляемость и начал вращаться вокруг своей оси.

Падение происходило с высоты более 600 метров, скорость достигала 809 километров в час. Предварительные выводы служебного расследования командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины указывают на столкновение с птицей. Однако эта версия требует подтверждения.

Назначенная авиационно-техническая экспертиза должна установить, могли ли повреждения привести к критической потере управляемости и имел ли экипаж возможность восстановить контроль над машиной. Также проверяются другие версии.

Катастрофа произошла 16 июня вблизи одного из населенных пунктов Хмельницкой области на западе Украины. Утверждалось, что самолет пролетел над Шепетовским районом, после чего произошел взрыв. Экипаж самолета выполнял в тот момент задания в рамках военных учений. В результате инцидента погибли летчик и штурман.

