Путин поздравил сборную России с победой на ЧМ по художественной гимнастике

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил сборную России с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне в командных соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Вы достойно представили Россию на главном старте сезона, демонстрировали основательную подготовку, артистизм и мастерство, дружескую сплоченность", – говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что спортсменки подарили тренерам, товарищам по сборной и болельщикам незабываемые мгновения радости и торжества. По его словам, триумф команды стал значимым вкладом в развитие традиций отечественной школы художественной гимнастики.

Путин пожелал гимнасткам спортивной удачи, новых успехов и всего наилучшего.

В состав российской команды на ЧМ по художественной гимнастике в командном многоборье вошли Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барзекай и Дарья Мельник. Они набрали 278,300 балла.

На втором месте – Болгария с результатом 276,050 балла, а на третьем – китайские спортсменки, получившие 275,400 балла.

