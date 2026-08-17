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17 августа, 17:00

Происшествия

Более 30 случаев недомогания зафиксировали в детсаду на Сахалине

Фото: depositphotos/dml5050

Более 30 детей и взрослых в детском саду № 8 в Корсакове Сахалинской области обратились к врачам с недомоганием. Об этом сообщили в администрации Корсаковского муниципального округа.

Инцидент произошел 17 августа. После дневного сна дети и взрослые почувствовали себя плохо, у них началась рвота. Администрация детсада сразу сообщила об этом родителям, дети были переданы им. Затем уже сами родители самостоятельно обратились за медпомощью.

Роспотребнадзор начал проверку, специалисты взяли пробы для выяснения причин. Детский сад продолжал работу, но 18 августа по предписанию ведомства он будет закрыт для приема детей. В учреждении проведут дезинфекцию, сообщила мэр Корсаковского городского округа Наталия Куприна в беседе с ТАСС.

По данным мэра, из 30 пострадавших за помощью к медикам обратились 17 детей, 9 из них госпитализированы. Их состояние стабильное, средней степени тяжести, они находятся под круглосуточным наблюдением. Пока причина массового отравления неизвестна.

Ранее в Якутске временно приостановили работу киоска, готовые блюда из которого могли стать причиной отравления 10 человек. Среди заболевших – 6 детей, их госпитализировали в детскую инфекционную клиническую больницу. 2 взрослых находились в инфекционном отделении Якутской городской клинической больницы, еще 2 проходили лечение амбулаторно.

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