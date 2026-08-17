Дело о призывах к терроризму возбуждено против журналистки Ксении Лариной

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/xenialarina (Ксения Ларина признана иноагентом в РФ)

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму в отношении журналистки Ксении Лариной (настоящее имя – Оксана Баршева, признана в РФ иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура установила, что Ларина в интервью, которое было опубликовано на канале одного из мессенджеров в интернете и доступно для просмотра неограниченному кругу лиц, сделала заявление с призывами к осуществлению террористических актов в столице.

Расследование дела находится на контроле в прокуратуре.

Ларину признали иноагентом в сентябре 2023 года. Как указали в Минюсте, она формировала антироссийские взгляды и была сотрудником нежелательной в России иностранной неправительственной организации.

В сентябре 2025-го в отношении журналистки было возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанности иноагента. По данным следствия, женщина не предоставила в уполномоченный орган информацию, предусмотренную действующим законодательством. В ноябре Ларина была объявлена в розыск.

