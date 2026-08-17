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17 августа, 17:26

Политика

Верховный суд оставил в силе решение о снятии "Яблока" с выборов в Госдуму

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Верховный суд России отклонил апелляционные жалобы на решение об отмене регистрации федерального списка кандидатов партии "Яблоко" на выборах в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС по итогам судебного заседания.

"Решение Верховного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения", – огласила судебная коллегия.

Решение вступило в силу. При этом адвокат "Яблока" Гаджи Алиев заявил, что партия подаст жалобу для пересмотра данного решения президиумом Верховного суда.

С иском об отмене регистрации "Яблока" на выборах в ГД обратился председатель партии "Родина" Алексей Журавлев. ВС 10 августа удовлетворил его.

Суд установил, что партия нарушила авторские права при проведении агитации, а также получала денежные средства от лиц, которые финансировались из иностранных источников. "Яблоко" оспорило это решение.

В ЦИК, в свою очередь, заявляли, что не видят оснований для отмены решения суда. В комиссии отмечали, что при регистрации списка не имели оснований для отказа в участии, а отмена регистрации после решения суда не входит в их компетенцию.

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