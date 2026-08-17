Полетные ограничения сняты в аэропорту Внуково

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на полеты сняты в московском аэропорту Внуково, сообщила пресс-служба Росавиации.

Уточнятся, что меры вводились для обеспечения безопасности перелетов.

Изменения в работе авиагавани возникли днем 17 августа. Аэропорт принимал и выпускал воздушные суда по согласованию с уполномоченными органами. В связи с этим пассажиров предупредили о возможных корректировках.

В свою очередь, египетская частная авиакомпания Red Sea Airlines станет выполнять прямые рейсы из Внуково в Эль-Аламейн с 7 сентября. Вылеты будут осуществлять на самолетах Boeing 737-800 дважды в неделю: по понедельникам в 23:55 и четвергам в 22:30.