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17 августа, 16:20

Транспорт

Полетные ограничения сняты в аэропорту Внуково

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на полеты сняты в московском аэропорту Внуково, сообщила пресс-служба Росавиации.

Уточнятся, что меры вводились для обеспечения безопасности перелетов.

Изменения в работе авиагавани возникли днем 17 августа. Аэропорт принимал и выпускал воздушные суда по согласованию с уполномоченными органами. В связи с этим пассажиров предупредили о возможных корректировках.

В свою очередь, египетская частная авиакомпания Red Sea Airlines станет выполнять прямые рейсы из Внуково в Эль-Аламейн с 7 сентября. Вылеты будут осуществлять на самолетах Boeing 737-800 дважды в неделю: по понедельникам в 23:55 и четвергам в 22:30.

Utair запустит ежедневные рейсы из Внуково в Дубай с 1 октября

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